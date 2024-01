Tennisster Hartono bereikt hoofdtoernooi in Thailand

Tennisster Arianne Hartono uit Meppel heeft zich op een WTA-toernooi in de Thaise stad Hua Hin verzekerd van een plek in het hoofdschema. De nummer 2 van Nederland versloeg in de tweede en laatste kwalificatieronde de Australische Daria Saville, de nummer 152 van de wereld: 7-5 6-3. Hartono staat vier plekken hoger op de wereldranglijst.