'Toulouse slaat Engels bod van 18 miljoen euro op Dallinga af'

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe heeft de club dat bod afgewezen. Technisch directeur Damien Comolli zou afgelopen zomer al een bod van 20 miljoen hebben afgeslagen. De club zou een transfersom van 35 tot 40 miljoen euro verlangen, zo schrijft de krant. Of Brentford dat bedrag ook wil neerleggen, is niet bekend.

Doelpuntenmaker

Oud-FC Emmen-speler Dallinga streek in de zomer van 2022 neer in Frankrijk. Hij kwam destijds voor 2,5 miljoen euro over van Excelsior. In zijn eerste seizoen speelde hij 42 officiële wedstrijden voor de Franse club en kwam daarin achttien keer tot scoren. Dit seizoen speelde de 23-jarige spits tot dusver 26 wedstrijden voor Toulouse en maakte tien doelpunten.