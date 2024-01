Hoogeveen pakt drie hele belangrijke punten in degradatiekraker tegen Kampong

VOETBAL - De degradatiekraker in de Derde Divisie A tussen Kampong en Hoogeveen eindigde vanmiddag in een overwinning voor Hoogeveen. In Utrecht won Hoogeveen met 0-1.

Door de overwinning neemt Hoogeveen afstand van Kampong en heeft nu drie punten meer dan de Utrechters en ook een wedstrijd minder gespeeld.

Veel strijd, weinig kansen

De eerste kans in de wedstrijd was voor de thuisploeg. Merijn Muskens reageerde attent op een diepe bal, maar zag zijn schot net naast gaan. Hoogeveen leverde veel strijd, zonder dat het in de beginfase kansen opleverde.

De thuisclub was de betere ploeg en na twintig minuten kreeg Muskens weer een kans, maar zijn kopbal was te slap en recht in de handen van doelman Stan Meekhof. In een echte degradatiewedstrijd werd er voor iedere meter gestreden, maar van goed voetbal of grote kansen, was in de eerste helft nauwelijks sprake.

Klaassens op slag van rust

Toen iedereen in Utrecht dacht dat beide ploegen doelpuntloos de rust op zouden zoeken, sloeg Hoogeveen toe. De eerste kans van de wedstrijd was direct raak. Noah Schuurman bediende Jeroen Kamphuis, die op doelman Rob Peeters stuitte, maar in de rebound schoot Bjorn Klaassens wel raak en dus ging de ploeg van trainer Stef Lamberink rusten met een 0-1 voorsprong.

Na rust veranderde het beeld van de wedstrijd nauwelijks. Veel strijd, weinig kansen. Meekhof bracht na tien minuten in de tweede helft redding op een schot van Jort de Zeeuw. Kampong drong wel aan, maar grote kansen kreeg het niet.

Beslissing blijft uit

Twintig minuten voor tijd leek Alex Blekkink het duel te beslissen, maar de Hoogeveen verdediger zag zijn kopbal tegen de paal belanden. Jim Veltmaat miste tien minuten later ook een goede kans om de wedstrijd op slot te gooien.