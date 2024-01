Sudosa-Desto wint van Peelpush en wacht spannende ontknoping in laatste speelronde

VOLLEYBAL - Sudosa-Desto heeft de voorlaatste wedstrijd van het reguliere seizoen met 3-1 gewonnen van laagvlieger Peelpush. Een belangrijke overwinning in de strijd om plaatsing in de A-poule van de Eredivisie. Vooral set 2 was Sudosa-Desto op stoom. De setstanden waren als volgt: 12-25, 9-25, 25-23 en 13-25

Na de bekerwinst op Sliedrecht Sport 2 afgelopen dinsdag, waardoor Sudosa-Desto zich plaatste voor de halve finale (tegenstander Apollo 8), stond zondagmiddag de volgende wedstrijd op de agenda. VC Peelpush uit Meijel, nummer 8 op de ranglijst, was de tegenstander in deze cruciale voorlaatste speelronde. Alle concurrenten (met uitzondering van Apollo 8 uit Borne) wonnen namelijk hun wedstrijd dit weekend.

Wisselvallig maar wel setwinst

De eerste set ging voor het grootste deel gelijk op, maar Sudosa-Desto wist uiteindelijk een beslissend gat te slaan naar 16-23. Kirsten Wessels toonde haar klasse door de score op 19-24 te brengen. Na een paar slordigheden aan de kant van Sudosa-Desto aan het einde van de set, sleepte Maureen van der Woude met een harde middenaanval de setwinst voor de Assenaren binnen: 21-25.

Zoek geslagen

In set 2 schakelen de Assenaren een versnelling hoger. Peelpush kan simpelweg niet bijbenen en wordt in de beginfase volledig zoek geslagen. Na een 0-11 voorsprong, weet Peelpush eindelijk het eerste punt te maken. Sudosa-Desto toont oppermachtig spel in deze set en wint uiteindelijk overtuigend dankzij een goed spelende Maureen van der Woude: 9-25.

Peelpush wordt wakker

Het lijkt er op alsof er een driesetter in de maak is. Toch geeft Peelpush zich niet zomaar gewonnen. In set 3 loopt het grotendeels gelijk op en is het geven en nemen. De setwinst gaat uiteindelijk knap naar de thuisploeg, die zich goed terug knokt in de wedstrijd. Uiteindelijk valt de servicebeurt aan de kant van Peelpush precies over het net: 25-23. Sudosa-Desto moet aan de bak.

Hamming plukt veel van de grond

En dat deden ze ook. De Assenaren gaven flink gas en al snel slaan ze een gat van 11-20. Libero Hamming blinkt uit in deze fase en weet veel ballen van de grond te plukken. Peelpush kan het hoge tempo weer niet bijbenen. Uiteindelijk resulteert een aanval van Peelpush, die buiten de lijnen wordt geslagen in setwinst voor Sudosa-Desto: 13-25.

Laatste wedstrijd

Op zaterdag 3 februari zal duidelijk worden of Sudosa-Desto meegaat spelen in de A-poule en uiteindelijk mee gaat doen om het landskampioenschap. De laatste wedstrijd van het seizoen is tegen Draisma Dynamo, dat zevende staat in de eredivisie. Wint de Asser formatie zonder puntverlies, dan plaatsen ze zich voor de A-poule.

Razend spannend