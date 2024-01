WKE '16 wint onder leiding van trainer Zwikker met 5-1 van Winsum

VOETBAL - WKE '16 heeft onder leiding van de nieuwe trainer Bjorn Zwikker gewonnen van VV Winsum in de Eerste Klasse . De oranjehemden waren met maar liefst 5-1 te sterk voor de Groningers. "Elke kans was ook gelijk een goal."

Voor het eerst zat hij als eindverantwoordelijke op de bank en meteen een eclatante zege. "Dat is wel lekker", lacht Zwikker aan de telefoon. "We hebben vanmiddag veel kansen gecreëerd en gewoon goed gevoetbald. Dat kunnen we gewoon."

Devando Fik

Voor rust was het duel al beslist. Devando Fik scoorde in dertig minuten liefst drie keer. Daarna werd er tweemaal gescoord door Lorenzo Hindriks. "Elke kans was ook gelijk een goal. We hebben het onszelf gelukkig makkelijk gemaakt", aldus Zwikker. Sam Kamphuis maakte in de tweede helft nog de 5-1 namens Winsum.

Negende op ranglijst