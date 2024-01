Tweede Klasse H: Germanicus en Erica krijgen loon naar werken, Dalen gelijk en Zuidwolde gaat flink onderuit

VOETBAL - In de tweede Klasse boekte Germanicus een overwinning tegen RSC uit het Gelderse Rossum. Daarmee blijft de ploeg van trainer Jan Wielink meedoen in de bovenste regionen. Ook SC Erica won glorieus. Het pakte een 6-2 overwinning tegen EMMS. VV Dalen speelde gelijk tegen SC Emmeloord. Zuidwolde ging met flinke cijfers onderuit tegen VENO.

Germanicus kwam in de eerste helft al op 0-2 door doelpunten van Jesse Rotmensen en Nance Hoogeveen. Een klein kwartier na rust maakte Stan Meijerink de 0-3. Vijftien minuten voor het einde zorgde RSC voor de eretreffer via Biek Bossink. Op de ranglijst staat de ploeg van trainer Jan Wielink nu op de tweede plaats van de ranglijst.

SC Erica-EMMS 6-2

Bij SC Erica was Matthijs Hartman de grote jongen. Hij scoorde maar liefst vier keer, waarbij drie keer achter elkaar. Daarmee wist hij een heuse hattrick te scoren. De andere doelpunten kwamen op naam van Rikus Lubberman en Jori Ebbinge. SC Erica staat nu op plek negen van de ranglijst.

VV Dalen-SC Emmeloord 1-1

Nog nooit eerder wist SC Emmeloord een punt te pakken, maar daar kwam vanmiddag verandering in. Dalen kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van Martijn Verdoold. In de tweede helft wist Sjirk de Vries nog de gelijkmaker aan te tekenen. Op de ranglijst staat dalen nu op de zesde plaats.

VENO-Zuidwolde 5-0

Zuidwolde kreeg een flink pak slaag van VENO uit Vollenhove. In de eerste helft scoorde de ploeg uit Vollenhove via tweemaal Tim in 't Veld en Mike Boerstra. Na de rust scoorde Niels Visscher onder meer twee keer. Op de ranglijst staat Zuidwolde nu op de twaalfde plaats van de Tweede Klasse H.