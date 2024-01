Slecht voetbal, weinig goals én een boze Sjaak Polak: kijk nu aflevering 18 van Onze Club

VOETBAL - De wind en de hevige dooi zorgden, in tegenstelling tot vorige week, voor een bomvol voetbalweekend en dus telt aflevering 18 van Onze Club liefst vijf samenvattingen. Daarin beelden van twee winnende Drentse divisionisten, want zowel ACV als Hoogeveen keerden met een direpunter huiswaarts uit respectievelijk Lisse en Utrecht.

In de 1e klasse J zijn er beelden van de Drentse topper tussen HZVV en DZOH, twee ploegen die moeten winnen om in de buurt te blijven (of komen) van koploper Oranje Nassau.

Een klasse lager, in de 2e klasse J, stonden de nummers 2 en 1 tegenover elkaar in Haren: Gorecht en Noordscheschut.

Het laatste duel in deze uitzending is Raptim - Wacker uit de zondag 3e klasse C. De formatie uit Coevorden is ongeslagen koploper en de opponent uit De Wijk, dat vierde staat, hoopt op een stuntje. Al moet Wacker het wel stellen zonder spits en topschutter (van de 3e klasse C) Joris Brouwer. Hij staat op de lange latten.