Raptim blijft ongeslagen koploper, Wacker zonder skiënde topschutter tandeloos

VOETBAL - Het laatste fluitsignaal vanmiddag in Coevorden bij Raptim - Wacker in de 3e klasse C kwam voor iedereen als geroepen. Zelfs het verliezende Wacker uit De Wijk was blij dat de hete douche mocht worden opgezocht. De mannen van trainer Gert Jan Hoekstra konden maar geen vuist maken en ook de thuisclub bakte er in het tweede bedrijf weinig meer van en dus bleek de goal Laurens Meppelink, vlak voor rust, de winnende.

Door de 1-0 zege blijft Raptim de ongeslagen koploper in deze 3e klasse. Met 26 punten uit 10 duels zijn de mannen van trainer Bert Doldersum op koers richting een terugkeer naar de 2e klasse. Het verschil met nummer 2, SV Pesse, is drie punten en bovendien heeft de Coervorder club één duel minder gespeeld. "We spreken het nog niet uit hier, maar uiteraard gaan we voor de titel waardoor we volgend jaar weer va de derby's tegen Dalen en Germanicus kunnen gaan genieten", aldus Raptim-captain Stan Meppelink (verre familie van de doelpuntenmaker).

Wacker blijft ondanks de nederlaag op de 4e plaats staan, met 19 punten uit 12 duels.

Wintersportverplichtingen

Het was voor beide ploegen, wegens een aantal afwezigen, behelpen geblazen. Toch deed het lijstje afwezigen zich meer gelden bij de bezoekers. Met name het gemis van de topschutter van de 3e klasse C, Joris Brouwer (die op de lange latten staat), bleek een fikse aderlating. Bovendien zorgde zijn afwezigheid voor opluchting bij de thuisclub, waar verdediger Frank Ambergen ook ontbrak wegens wintersportverplichtingen.

De bezoekers bleken op het lastig te bespelen veld op Sportpark Klinkenvier in aanvallend opzicht onmachtig. De enige die nog een beetje voor dreiging zorgde was Rob van Luin, maar de nummer 10 van Wacker moest voordat hij in de buurt van de goal van Raptim kwam al heel veel meters afleggen waardoor ook bij hem de scherpte al redelijk snel wegvloeide.

Raptim voetbalde gemakkelijker, kreeg ook voldoende kansen op de openingstreffer, maar moest tot de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd van de eerste helft wachten op de openingsgoal. Laurens Meppelink schoot vanaf zo'n 20 meter de bal laag langs Wart van Holsteijn.

Slordiger en slordiger