Roden profiteert van halve misstap Rolder Boys

VOETBAL - In de 2e klasse van het zondagvoetbal is Roden goed uit de winterstop gekomen. De nog ongeslagen koploper was met 1-2 te sterk voor Sellingen en door het 1-1 gelijkspel van Rolder Boys, op eigen veld in de derby tegen Annen, is het gat tussen de nummers 1 en 2 in deze klasse opgelopen tot acht punten.