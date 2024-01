Roden profiteert van halve misstap Rolder Boys en pakt periodetitel als bonus mee

VOETBAL - In de 2e klasse van het zondagvoetbal is Roden goed uit de winterstop gekomen. De nog ongeslagen koploper was met 1-2 te sterk voor Sellingen, waardoor de formatie van trainer Paul Raveneau niet alleen goede zaken deed in de titelstrijd maar ook de eerste periodetitel won.

Maar het belangrijkste voor de nummer 1 in deze 2e klasse I is dat de voorsprong op Rolder Boys is gegroeid naar acht punten. In de gemeentelijke derby kwam de nummer 2 op de ranglijst namelijk niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen laagvlieger Annen.

Roden staat na 11 duels op 29 punten, terwijl Rolder Boys naar 21 uit 11 gaat. Helpman, dat met 9-2 won van hekkensluiter Stadspark, staat 3e met 20 punten uit 11 wedstrijden.

Weer Van der Tuin

Wie anders dan Robin van der Tuin werd zo'n tien minuten na rust de matchwinner in Sellingen. De spits van Roden maakte uit een strafschop zijn vijftiende goal van het seizoen. Met dat aantal treffers deelt hij het topshuttersklassement in de 2e klasse I met Helpman-spits Tim Sanders die drie keer scoorde dit weekend.

Nick ter Arkel bracht Roden al na één minuut op voorsprong in Sellingen, maar de thuisclub kwam op slag van rust via Machiel Buining op gelijke hoogte.

Knol bezorgt Rolder Boys domper

Niet voor het eerst dit seizoen leek Rolder Boys op weg naar een overwinning en ook niet voor het eerst lukte dat toch niet. Rutger Sipma leek met zijn treffer (na een half uur spelen) de matchwinner te worden, maar daar dacht Pepijn Knol anders over. In de 89e minuut scoorde hij voor Annen de gelijkmaker.

Gevarenzone

De roodhemden blijven ondanks wel steken in de gevarenzone. Met 10 punten uit 10 duels staat Annen op plek 10. Dat betekent aan het einde van het seizoen promotie-/degradatievoetbal. Plek 8 is de eerste veilige plek in deze klasse. Op dit moment staat Stadskanaal op die plek met 13 punten uit 11 wedstrijden.