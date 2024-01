Deze Drenten zijn geselecteerd voor het WK veldrijden

VELDRIJDEN - Bondscoach Gerben de Knegt neemt vier Drenten mee naar het WK veldrijden, dat aankomend weekend wordt georganiseerd in het Tsjechische Tábor.

Bij de beloften-mannen maken Tibor del Grosso uit Eelde en David Haverdings uit Zuidlaren hun opwachting. Vooral del Grosso worden goede kansen toegedicht. De crosser eindigde op het vorige wereldkampioenschap tweede in de beloftencategorie, achter Thibau Nys, en kende dit weekend een goede generale door de laatste wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide te winnen. Hij pakte ook de eindzege in het wereldbeker-klassement.

Verwachtingsvolle bondscoach

Volgens De Knegt heeft Nederland met del Grosso 'een absolute titelkandidaat in huis. "In de breedte beschikken we over een sterke groep waarmee we de komende jaren goed voor de dag kunnen blijven komen", zegt hij op de website van de KNWU.

De veldrit voor beloften, waar crossers onder 23 jaar aan deelnemen, staat voor zaterdag 3 februari op het programma. Het startschot klinkt om 12.35 uur.

Bij de junioren-mannen maakt Floris Haverdings, het broertje van David, zijn opwachting. Ook Ruud Nagengast uit Beilen duikt voor Nederland het veld in. Hun cross volgt een dag later, op zondag 4 februari om 11.05 uur.

Overige blikvangers

Bij de elite-mannen is Mathieu Van der Poel huizenhoog favoriet om voor de zesde keer de wereldtitel in het veldrijden te veroveren. De Sportman van het Jaar, die vorig jaar ook wereldkampioen op de weg werd, zegevierde deze winter in twaalf van de dertien crosses waar hij aan de start kwam en meestal met grote overmacht.

Bij de vrouwen reed Fem Van Empel dit seizoen al zeventien overwinningen bij elkaar. Toch ziet De Knegt haar niet als enige Nederlandse favoriet. "We hebben met Fem van Empel, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado en Lucinda Brand vier kandidaten voor de wereldtitel in huis, die allemaal minimaal podiumwaardig zijn", zegt de bondscoach.