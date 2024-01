'Ze staan de bus in Wapserveen niet op te wachten'

Oud-profs in het amateurvoetbal

Host Stijn Steenhuis werpt een blik op de Drentse clubs in de kelderklasse. Onder meer een mooie overwinning voor BSVV afgelopen weekend én Johan Hollen, zowel trainer van vijfdeklasser NWVV (zaterdag) en De Treffer '16 (zondag), kende een succesvol weekend. Liefst zes punten voor de oefenmeester, die zelf in de podcast reageert op zijn nieuwe klus in Tweede Exloërmond.

Sidekick Tom Meijers richt zich op de 'talk of the town'. Iedereen heeft de beelden inmiddels wel gezien: Mark-Jan Fledderus die namens HSC een speler van ODV een hoek geeft. Meijers heeft een lijstje met oud-profs die hun laatste dagen slijten in het amateurcircuit. Zo zijn onder meer Joey van den Berg (ex-PEC Zwolle), Paul Matthijs (ex-FC Groningen) en Cees Spaans (ex-Feyenoord) allemaal actief geweest in het Drentse amateurvoetbal, maar de verdediger van vv Valthermond legt de focus op een bekend figuur in Klazienaveen, Emmerschans en Groningen.

