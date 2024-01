Tennisster Arianne Hartono uit Meppel is er niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van het WTA-toernooi Thailand Open. De nummer 156 op de wereldranglijst was in de eerste ronde niet opgewassen tegen de als vierde geplaatste Tatjana Maria. De 36-jarige Duitse routinier was veel te sterk: 3-6 1-6.