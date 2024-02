Dutch Open Darts: vier dagen topdarts in Assen

DARTS - Darten is razend populair en dat merken ze bij de Dutch Open Darts. Vanaf vanavond overspoelen duizenden darters uit 27 verschillende landen De Bonte Wever in Assen voor vier dagen darts tijdens het grootste dartstoernooi ter wereld.

Dartsbond NDB, organisator van het toernooi, ontving in totaal 6.677 inschrijvingen. Dat zijn er meer dan tijdens de topjaren voor corona. NDB-directeur Paul Engelbertink is erg blij met deze aantallen. "Na corona waren de de deelnemersaantallen gedaald. Vorig jaar hebben we er sterk aan getrokken om meer deelnemers binnen te halen en dat is gelukt. Dit jaar hebben we veel minder hoeven doen om toch een forse groei te zien."

Die populariteit ziet Engelbertink niet alleen bij de Dutch Open. Grote en kleinere toernooien trekken meer darters en ook bij het publiek leeft het. De Dutch Masters, een PDC-toernooi afgelopen weekend in Den Bosch, was binnen een half uur uitverkocht.

Dutch Open gaat met zijn tijd mee

Sinds 2014 wordt de Dutch Open in Assen gehouden. Een toernooi voor amateurs en liefhebbers, maar net zo goed voor de wereldtop. De charme is dat je als lokale topper in de eerste ronde zo maar een (voormalig) wereldkampioen kunt treffen. Nieuw dit jaar is dat het toernooi al op donderdagavond begint met een Warming-Up toernooi. Maar de grootste verandering voor de darters zal het verdwijnen van de aloude schrijfborden zijn, waarop de scores werden bijgehouden.

"We werken dit jaar voor het eerst met Dartconnect op tablets. De tellers tijdens de wedstrijden vullen de scores dus in een app in. Daardoor kunnen thuisblijvers ook live de scores bijhouden van hun favoriete darters", vertelt Engelbertink. Maar het gebruik van de tweehonderd tablets is nog wel even spannend. "Natuurlijk hebben we alles honderdduizend keer getest. Maar dit blijven computers, het is altijd de vraag of het zo uitpakt. Eigenlijk ben ik er niet zo bang voor. Veel spelers kennen de app al en er lopen medewerkers rond die kunnen helpen. Er moet al een mega internet storing komen, mocht dit fout lopen."

Minder Britse deelnemers

Waar in het verleden vele Engelsen naar Assen kwamen voor het darttoernooi, zijn dit er sinds corona iets minder. Dat betekent onder meer dat de nummer een en twee op de wereldranglijst van de WDF bij de mannen afwezig zijn. Daarnaast ontbreken enkele topspelers die wel van plan waren om naar de Dutch Open te komen, maar niet mogen omdat zij zich begin december wisten te kwalificeren voor de concurrerende dartsbond PDC.