FC Emmen wil Vlak niet kwijt, Huijzer naar Gibraltar

VOETBAL - FC Emmen wil aanvoerder Jari Vlak in deze transferperiode niet verkopen. Wel raakt de Drentse club de 20-jarige aanvaller Jasper Huijzer per direct kwijt aan Glacis United, de nummer 8 van de Gibraltar Football League.

Huijzer kreeg dit seizoen in twee duels speeltijd in de Emmense hoofdmacht. Hij speelde op amateurbasis bij Emmen. Bij Glacis United is Tukker Bennie Brinkman al een paar jaar clubeigenaar en trainer.

Huijzer heeft op zijn twintigste al een aardig rijtje clubs achter zijn naam. Zo speelde hij in de jeugd van NAC, PSV en ADO Den Haag, waarna hij via amateurclub Baronie naar Cyprus vertrok. Daar speelde hij een jaar bij APEA Akrotiri FC. In de zomer van 2022 keerde hij terug naar Nederland, waar hij ging spelen bij FC Den Bosch Onder 21. Afgelopen zomer kwam hij naar Drenthe, waar hij deel uitmaakte van de Onder 21. Tegen De Graafschap, in de beker, kreeg Huijzer elf minuten speeltijd van Fred Grim, die hem vlak voor de winterstop ook liet invallen bij FC Dordrecht. Dat optreden duurde zes minuten.

Vlak mag niet weg

Ondertussen draait de geruchtenmolen rondom De Oude Meerdijk op volle toeren. Zo werd PEC Zwolle-middenvelder Dean Huiberts in verband gebracht met FC Emmen, maar door die naam kan inmiddels een streep. Het neefje van AZ-manager Max Huiberts gaat op huurbasis naar Beerschot, waar Dirk Kuyt sinds kort de hoofdtrainer is.

Eerst SC Heerenveen en inmiddels ook ADO Den Haag hebben een 'nee' van FC Emmen gekregen als het gaat om Jari Vlak. De captain en topscorer van de Drentse club, die in Drenthe nog een contract heeft tot de zomer van 2025 mag in principe niet weg al beseffen ze in Emmen wel dat alles in principe te koop is. Naar verluidt heeft FC Emmen in ieder geval een bod van 5 ton naast zich neergelegd.

Saillant detail is dat ADO Den Haag zich op de wedstrijddag - afgelopen vrijdag tegen FC Emmen - zich (opnieuw) meldde voor Vlak.