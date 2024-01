Achilles 1894 komt knap terug na 2-0 achterstand bij debuut Wilko Niemer

VOETBAL - Achilles 1894 pakte vanavond een punt in het Friese Kollum. Het inhaalduel tussen twee ploegen die halverwege het seizoen in de gevarenzone van de zaterdag 2e klasse J bivakkeren eindigde in 2-2.

De Assenaren maakten in de tweede helft een 2-0 achterstand goed door treffers van Merijn Alting en Rachid Traoré. "Eigenlijk hadden we meer verdiend, want ondanks dat zij heel compact verdedigden kregen we voldoende kansen. Zo zag Leon Regtop kort na de 2-2 van Traoré een inzet op de paal belanden. Aan de andere kant redde onze keeper, Melvin van der Broek, ook nog een keer geweldig", aldus Wilko Niemer, die voor het eerst als trainer op de bank zat bij de club uit Assen.

"Het bevalt me tot nu toe geweldig", aldus Niemer. "Het is een mooie club, met een gretige groep spelers. Een leuke mix van jonge en wat oudere spelers, die ook steeds fitter worden. Zo speelde Remy Klaassens voor het eerst sinds maanden weer een hele wedstrijd en maakte ook Romario Tjong-A-Sie, die de assist gaf op de 2-2, weer minuten."

Uitjes met het gezin

Niemer volgde begin januari René Wollerich op, die in december wegens tegenvallende resultaten werd ontslagen. Afgelopen weekend had de nieuwe oefenmeester al op de bank kunnen zitten (tijdens het gewonnen duel bij FC Surhústerfean). "Maar ik stond op de lange latten", aldus Niemer vanuit de kleedkamer in Kollum. "Die afspraak had ik gemaakt met mijn gezin aan het begin van dit seizoen toen ik nog overtuigd was dat ik een compleet jaar geen trainer zou zijn. Of ik nog meer uitjes gepland heb? Ja, ik mis in de voorjaarsvakantie ook de derby tegen LTC."

"Op het moment dat Achilles 1894 me benaderde dacht ik in eerste instantie dat het om volgend seizoen zou gaan. Daar had ik op zich ook wel oren naar gehad. Het klopt dat ik heb aangegeven dat ik in eerste instantie deze klus tot het einde van het seizoen wil doen. Tot nu toe is het gevoel dus goed en wie weet wil ik wel door, maar ik wil eerst een paar weken op rij met deze groep werken om daarover een besluit te nemen. Ik weet dat de club ondertussen zoekt naar een nieuwe trainer. Daar heb ik alle begrip voor."

Noordscheschut koploper, Achilles 1894 boven de streep

In deze 2e klasse J is Noordscheschut de koploper. Na de zege van afgelopen weekend op naaste concurrent Gorecht is het verschil met die club opgelopen naar zes punten. Noordscheschut heeft 30 uit 13 en Gorecht volgt met 24 uit 13.

Achilles 1894 staat na vier ongeslagen duels op rij (twee zeges en twee gelijke spelen) boven de streep. Met 15 punten uit 12 duels bezet de formatie uit Assen de 9e plaats. De voorsprong op de nummer 10 (die plek betekent aan het einde van het seizoen promotie-/degradatievoetbal) bedraagt één punt.