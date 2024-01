Sherida Spitse met Ajax-vrouwen naar kwartfinales Champions League

De beslissing in de Johan Cruijff ArenA viel in de slotfase. Bij een gelijke stand werkte Roma-verdedigster Zara Kramzar - na een voorzet van Spitse - de bal in eigen doel. Die voorsprong in de 84e minuut werd niet meer uit handen gegeven.

Spitse startte in de basis en bleef de hele wedstrijd staan. Na de wedstrijd reageert ze geëmotioneerd voor de NOS -camera. "Dit is bizar, dit is mooi, ik ben trots", zegt de Ajax-aanvoerster.

"Hoe het komt dat ik nu tranen heb? Dit is emotie, blije emotie", aldus de Oranje-international. "Hier leef ik voor en nu komt alles er even uit. We zijn nog niet klaar in Europa, maar we moeten hier wel van genieten."