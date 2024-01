Chiel Smit eindigt als negende bij Alternatieve Elfstedentocht

MARATHONSCHAATSEN - Chiel Smit uit Zuidwolde is als negende gefinisht bij de Alternatieve Elfstedentocht over 200 kilometer. De marathonschaatser van het SPROG-team maakte op de Oostenrijkse Weissensee deel uit van de achtervolgende groep. Zaterdag veroverde hij nog het zilver op het open Nederlandse kampioenschap, eveneens op de Weissensee.

Christian Haasjes greep na bijna 5 uur en 40 minuten de overwinning in de Alternatieve Elfstedentocht. Het 21-jarige talent uit Staphorst ging in de slotfase samen met zijn broer Ronald en Stefan Wolffenbuttel aan kop. In de eindsprint beschikte hij over de beste benen.