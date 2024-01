Arianna Pruisscher grijpt net naast zege in Alternatieve Elfstedentocht

MARATHONSCHAATSEN - Arianna Pruisscher uit Nieuw-Dordrecht heeft net naast de overwinning gegrepen in de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee. De 25-jarige rijdster van Team Albert Heijn/Zaanlander legde het in de eindsprint af tegen Tessa Snoek.

Na ruim drie uur koers reed Schilder solo weg, maar ze werd net voor de finale weer ingerekend. In de massasprint had Pruisscher de winst in zicht, maar Snoek was net iets rapper. Carla Ketellapper-Zielman eindigde op de derde plaats.