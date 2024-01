Fred Grim houdt hoop op nog een aanvaller en laat 'captain, topschutter en boegbeeld' Vlak niet gaan

Tegenover de vertrekkers kwamen Vicente Besuijen, Faris Hammouti en DJ Buffonge juist richting De Oude Meerdijk en als het aan Grim ligt blijft het daar niet bij. "Wij zijn druk bezig, want we zijn het er binnen de club unaniem over eens dat we nog wel een aanvaller kunnen gebruiken. Maar het is heel simpel. Clubs als PSV, Feyenoord en Ajax zitten bovenin de markt en bepalen vaak wat er gebeurt. De clubs daaronder, waaronder ook FC Emmen, zitten dan in de wachtkamer. Ik hoop dat het lukt en uiteraard ben ik teleurgesteld als die versterking er niet komt, vooral omdat we er heel veel energie in hebben gestoken."