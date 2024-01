FC Emmen start na de zomer met vrouwenvoetbal

VOETBAL - De kogel is door de kerk. FC Emmen zal uiterlijk in het seizoen 2026/2027 voor het eerst in haar bestaan een meisjesteam inschrijven, FC Emmen MO16.

Dat team gaat spelen onder de vlag van FC Emmen Carmel Voetbalacademie. Deze nieuwe Voetbalacademie, waarbij FC Emmen en het Carmelcollege de handen ineen slaan, is de opvolger van het Voetbaltalentencentrum van het Carmelcollege Emmen.

De FC Emmen Carmel Voetbalacademie start in het nieuwe voetbal- en schoolseizoen en richt zich op het ontwikkelen van talentvolle voetballende jongens en meiden in de regio. Het is daarbij dus ook het startschot voor het vrouwenvoetbal bij FC Emmen: uiterlijk in het seizoen 2026/2027 zal FC Emmen voor het eerst in haar bestaan een meisjesteam inschrijven, FC Emmen MO16.

De start van de trainingsgroepen Onder 13 en Onder 14 legt de basis voor de selectie van het toekomstige FC Emmen MO16-team. Rinse Bleeker, algemeen directeur van FC Emmen, ziet veel kansen voor de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal in de nieuwe academie. "Dit is de eerste strategische stap van FC Emmen in het streven om het vrouwenvoetbal te ontwikkelen. Met als visie om het vrouwenvoetbal naar een hoger niveau te tillen en gelijke kansen te bieden voor alle jonge voetballiefhebbers in onze regio."

Twee ochtenden bij FC Emmen, maar ook bij eigen amateurclub

De FC Emmen Carmel Voetbalacademie richt zich op jongens en meisjes van 11 tot 14 jaar. Deze fanatiekelingen zullen onder leiding van trainers van de FC Emmen-jeugdopleiding twee ochtenden in de week trainen. Daarnaast blijven ze voetballen bij de eigen amateurvereniging.

Interesse?