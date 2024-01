Vicente Besuijen popelt om FC Emmen te helpen: 'Met goals, assists en creativiteit'

VOETBAL - Als het aan Vicente Besuijen ligt dan maakt hij overmorgen zijn debuut in de basis bij FC Emmen in het thuisduel tegen FC Eindhoven. De 22-jarige aanvaller, die wordt gehuurd van Aberdeen, staat te popelen om zijn kunsten op De Oude Meerdijk te tonen: "Ik ben ready!"

"Ik voel me fit, fysiek en ook mentaal. Natuurlijk mis ik nog wel wat wedstrijdritme, maar dat zal na zo'n twee duels er ook wel weer zijn. Hoelang ik zou kunnen spelen nu? Ik denk zeker een uur, maar dat is aan de trainer uiteraard. Het enige wat ik kan doen is mijn best doen op de trainingen", vervolgt de geboren Colombiaan.

"Eigenlijk had ik er vorige week, tegen ADO Den Haag, al bij willen zijn maar door een foutje bij de FIFA ging dat niet door."

'Ik kwam bij Aberdeen eigenlijk als dé man. Nou, niet eigenlijk.. ik was gewoon dé man'

Dat gebrek aan wedstrijdritme heeft alles te maken met het feit dat hij het afgelopen jaar nauwelijks aan spelen toekwam. "Het is eigenlijk heel raar gegaan. Toen ik daar kwam anderhalf jaar geleden was ik eigenlijk dé man, nou ja.. niet eigenlijk, ik was gewoon dé man. Maar toen kwam er een andere trainer die op z'n Schots ging spelen, in een 5-3-2-opstelling en vooral met lange ballen. Ik kwam toen ineens niet meer in de plannen voor. Ik was dichtbij een overstap naar de Engelse Championship, maar het werd Excelsior en daar raakte ik al heel snel geblesseerd. Toen ik terugkwam werd er heel veel gezegd, maar heb ik niet gespeeld. Dat lag niet aan mij, maar vooral aan de club", legt Besuijen uit.

Door een stapje terug te doen hoopt de technisch vaardige speler de weg naar boven weer in te slaan. "Ik wil gewoon veel spelen en daarom heb ik voor Emmen gekozen. Ik kon ook naar diverse eredivisieclubs, maar dit is ook een grote club die thuishoort op het hoogste niveau."

Via Ajax, FC Volendam, AS Roma en ADO Den Haag naar Aberdeen

Besuijen kwam in 2010 bij de jeugd van Ajax en sloot twee jaar later aan bij de jeugdafdeling van FC Volendam. Via AS Roma kwam hij in 2020 bij ADO Den Haag, waar hij zijn debuut maakte in het eerste elftal. Sinds 2022 staat hij onder contract bij het Schotse Aberdeen, dat hem in de tweede helft van vorig seizoen verhuurde aan Excelsior.

'We kijken alleen nog maar vooruit'