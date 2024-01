Pruisscher beleeft déjà vu op Weissensee: 'Het gebeurde toch, helaas'

MARATHONSCHAATSEN - Het scheelde niet veel, of daar was die zoete wraak. Winst in de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee, waar ze vorig jaar een hardnekkige peesblessure opliep, was binnen handbereik voor Arianna Pruisscher. Ze strandde op plek twee.

"Het liep niet van een leien dakje, maar ik heb het toch volgehouden", blikt de Nieuw-Dordrechtse terug op haar marathon. Want hoe ogenschijnlijk soepel ze ook rijdt, de kwetsuur speelt dit seizoen nog weleens op. Zoals vandaag, tijdens de 200 kilometer lange uitputtingsslag op het Oostenrijkse natuurijs.

'Helaas...'

"Het ging in andere koersen best goed", ervaart Pruisscher. De 25-jarige schaatsster had daarom geen voorgevoel dat ze uitgerekend op de Weissensee weer last zou krijgen. "Maar dat gebeurde toch, helaas..." Een déjà vu.

Een tweede plek is, met die omstandigheden gerekend, zeer verdienstelijk. Of gewoon razend knap, als je bijna zes uur en drie kwartier op het ijs hebt gestaan. Maar Pruisscher, rijdend voor Team Albert Heijn Zaanlander, kon haar tweede plaats niet direct een plekje geven.

"In de laatste paar meters liep ik zo hard in, dat ik op het einde vijf meter tekort kwam. Dan baal je." Uiteindelijk was Tessa Snoek de gelukkige.

Marathon te veel?

De peesproblemen, die op z'n tijd na-etteren, denkt Pruisscher voorgoed achter zich te laten. "In de andere koersen had ik geen problemen. Misschien is het een opstapeling geweest. Nu was er wat pech, maar ik ga ervan uit dat ik erbovenop kom."