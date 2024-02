Kan Tibor Del Grosso morgen favorietenrol op WK veldrijden waarmaken?

VELDRIJDEN - Tibor Del Grosso uit Eelde vertrekt morgenmiddag als een van de topfavorieten bij het WK veldrijden voor beloften in het Tsjechische Tabor. De 20-jarige renner van de opleidingsploeg van Alpecin-Deceuninck won zondag in Hoogerheide nog de wereldbekerfinale. Ook stelde hij, met vier zeges, het eindklassement van de Wereldbeker veilig. En dus kan hij niet om zijn favorietenrol van morgen heen.

"Die druk hoort er wel een beetje bij en dat ken ik onderhand wel. Daar presteer ik prima mee", reageert Del Grosso nuchter. In z'n laatste jaar als junior, waarin hij alles won wat los en vast zat, werd de strijd om de regenboogtrui geschrapt vanwege de coronapandemie. Destijds een grote domper. En dat zit nog wel ergens in z'n hoofd.

"Ja, misschien wel iets. Maar ik denk ook niet dat je fietscarrière staat of valt met een titel bij de junioren of beloften." Maar daardoor is een kans op de wereldtitel nog nooit zo dichtbij geweest voor de renner uit Eelde. "Ja, dat is zeker waar en ik sta er goed voor. Dat geeft vertrouwen en ik start ook liever als favoriet, dan niet", lacht Del Grosso.

Concurrent Verstrynge: Tibor is topfavoriet

De nummer twee in het wereldbeker-klassement is de regerend Belgisch kampioen bij de beloften Emiel Verstrynge. Hij is 22 jaar en bezig aan zijn laatste seizoen bij de beloften. Voor hem is het voorlopig dus ook zijn laatste kans op de wereldtitel. Maar toch betitelt hij zichzelf als underdog.

"Voor mij is Tibor wel topfavoriet, maar ik ga niet aan de start staan met de gedachte dat ik al verloren heb. Ik denk dat het wel een mooie strijd zal worden", reageert Verstrynge.

"Ik denk dat Tibor iets technischer is dan ik. Maar aan de andere kant hebben we ook veel dingen gemeen. We zijn allebei redelijk groot en moeten het ook allebei wel van de power hebben."

David Haverdings

Onze andere Drent in de beloftenwedstrijd in Tabor morgen is David Haverdings uit Zuidlaren. Hij is pas 19 jaar oud en kende een ongelukkige start van het seizoen. Na een reguliere hartcontrole moest hij onverwacht onder het mes.

"Toen bleek dat ik een lek in m'n hartklep had en daardoor heb ik er een tijd uit gelegen. Daarna heb ik in het begin wat te gek gedaan, waardoor ik er weer een tijd uit lag. En toen was de zomer al haast voorbij waardoor ik met een achterstand aan het seizoen begon", licht Haverdings toe. "Je moet het gewoon een plekje geven, maar het is wel frustrerend soms."

'Shinen zoals Tibor heel goed kan'

Maar in een goede afloop voor z'n maatje Tibor heeft hij voor morgen alle vertrouwen. "Hij gaat zeker kans maken op de titel en dat is ook leuk om mee te maken. Er zitten stukken in het parcours waarop hij echt kan shinen, zoals Tibor dat heel goed kan. Ik zie het wel gebeuren."

Broer Bodi maakt documentaire over Tibor

Ook de broer van Tibor, Bodi Del Grosso (22), heeft alle vertrouwen in het WK van morgen. Zelf hing hij eind vorig jaar de fiets aan de wilgen en nu maakt hij een documentaire over zijn broertje. "Over zijn weg naar het WK. We willen laten zien dat het niet alleen om presteren gaat, maar dat het fietsen je ook andere dingen brengt waar je van kunt genieten. En daarmee willen we de jeugd inspireren."

