Nieuw wieleravontuur voor Lieke Nooijen: 'trots om voor deze ploeg te mogen rijden'

WIELRENNEN - Lieke Nooijen (22) uit Coevorden heeft in Australië haar wedstrijddebuut voor haar nieuwe ploeg Visma - Lease a Bike gemaakt. Het leverde de voormalige Jumbo Visma-ploeg twee zeges op. Nienke Veenhoven won het Women's Down Under Criterium in Adelaide en Rosita Reijnhout won de Cadel Evans Great Ocean Road Race in Geelong.

"Het was echt een avontuur. We zijn daar drie weken geweest en hebben vijf koersdagen gehad. Tussendoor hebben we best veel getraind. Eerst in Adelaide en na twee weken vlogen we door naar Melbourne voor de laatste twee koersen."

Trots

De afgelopen drie seizoenen reed ze voor de pro-continentale ploeg van Parkhotel Valkenburg, nu maakt ze met haar overgang naar Visma - Lease a Bike een stap naar het hoogste World Tour-niveau.

"Het is wel de ploeg waarvoor ik graag wilde gaan rijden, dus daar ben ik nu ook best trots op. Als je nu al ziet wat voor materiaal en hoeveel staf er meegaat op trainingskamp, dat is wel echt een grote omschakeling ten opzichte van Parkhotel."

Hardrijder

Bij Visma - Lease a Bike krijgt Nooijen alle kansen om zich verder de te ontwikkelen. "Ik ben bij de ploeg gehaald als hardrijder. Dus ik denk dat ik wel een belangrijke rol kan spelen in de sprint en ook echt als 'stoemper' zeg maar", zegt Nooijen. Een stoemper is een renner die op kracht en doorzettingsvermogen presteert.

"We gaan ook de tijdrit aanpakken. Dus ik heb binnenkort ook weer een aerotest op de baan om m'n aerodynamica te verbeteren", gaat Nooijen verder. En met tijdritspecialist Jos van Emden als nieuwe ploegleider en regerend Nederlands tijdritkampioene Riejanne Markus als ploeggenote, valt Nooijen met haar neus in de boter. "Ja, ik kan van hun allebei heel veel leren en daar kijk ik heel erg naar uit."

Uitgewerkt plan

Ze werkt bij haar nieuwe ploeg ook onder een nieuwe fysieke trainer wat haar goed bevalt. Daarnaast is een groot verschil met het verleden dat ze nu koerst volgens een gedetailleerd uitgewerkt plan.

"Dat staat gewoon op papier en wordt aan ons gepresenteerd. Daar mogen wij ook wat van vinden. Je leert daar als renner ook veel van en het maakt ons allemaal sterker. Je weet wat de bedoeling is en wie wat moet doen en hoe iedereen ervoor staat", legt Nooijen uit.

Voorjaar

Binnenkort vertrekt ze naar Spanje voor een trainingskamp, daarna volgt haar geliefde voorjaar. "Ik rij Omloop Het Nieuwsblad daarna ga ik nog vier dagen naar Normandië. Dan volgen Gent - Wevelgem, Brugge - De Panne, de Ronde van Vlaanderen en dan sluit ik af met Parijs -Roubaix."