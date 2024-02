Jari Vlak ontbreekt op training, toch onderweg naar ADO Den Haag?

VOETBAL - Raakt FC Emmen aanvoerder Jari Vlak dan toch nog kwijt aan ADO Den Haag? Het heeft er alle schijn van, want de 25-jarige Volendammer ontbreekt vanochtend op de training van de Drentse club in voorbereiding op het duel van morgen tegen FC Eindhoven.

Volgens meerdere bronnen hangt een deal met ADO Den Haag in de lucht, al zwijgen de betrokken partijen nog in alle toonaarden.

Vlak is bij FC Emmen niet alleen aanvoerder, maar ook topschutter. In 22 duels scoorde hij zeven keer. In totaal speelde Vlak 119 wedstrijden in het rood en wit.