VAM deze zomer weer decor voor nationale titelstrijd

WIELRENNEN - Drie jaar op rij, van 2020 tot 2022 was de VAM het decor van het NK wielrennen voor profs en beloften. Maar deze zomer strijden de nieuwelingen, junioren, elite zonder contract en de para-renners in Wijster om de rood-wit-blauwe truien. De laatste groep neemt deel op een tandem of handbike.

Het parcours in Drenthe heeft zich de afgelopen jaren tijdens de nationale kampioenschappen voor profs en beloften al bewezen. Zij rijden dit jaar hun NK in Arnhem. Maar qua tijd en verstrekte vergunningen was het niet mogelijk om daar alle kampioenschappen te organiseren.