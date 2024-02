FC Emmen-aanvoerder Jari Vlak tekent bij ADO Den Haag: 'Deze deal konden we niet weigeren'

VOETBAL - De transfer van Jari Vlak van FC Emmen naar ADO Den Haag is rond. De 25-jarige middenvelder, die nog een contract had tot de zomer van 2025 in Emmen, tekent een contract tot de zomer van 2027 in de hofstad.

Vlak kwam in januari 2021 naar de club en veroverde gelijk een plek op het middenveld. In totaal speelde hij 119 officiële wedstrijden voor FC Emmen, waarin hij 15 keer scoorde. Vooral het afgelopen half jaar was de 25-jarige Volendammer op stoom. De door Fred Grim benoemde aanvoerder maakte dit seizoen al 7 doelpunten en is daarmee topscorer van de club.

Naar verluidt betaalt ADO Den Haag meer dan een half miljoen euro aan FC Emmen. Bovendien heeft de Drentse club, net als onlangs met Rui Mendes bij FC Groningen, een doorverkooppercentage bedongen bij ADO Den Haag.

'Deze deal konden we niet weigeren'

"Dit was een enorm moeilijke beslissing", zegt trainer Fred Grim. "Jari is met zijn doelpunten, aanvoerderschap en mentaliteit enorm belangrijk voor het team. Uiteraard wilden we Jari niet zomaar laten gaan, maar deze deal konden we als club niet weigeren. Met in gedachten genomen dat de positie van Jari op het veld bij ons goed bezet is, hebben we besloten om het bod te accepteren."

In het contract was een clausule opgenomen dat de captain komende zomer voor een beduidend minder bedrag kon worden overgenomen. Volgens diverse bronnen, binnen FC Emmen, zou het gaan om meer dan de helft van de huidige transfersom.

'Doelstelling blijft overeind'