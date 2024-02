FC Emmen op de aanval tegen FC Eindhoven: 'Inzakken zit niet echt in ons DNA'

FC Emmen-trainer Fred Grim kwam na de afsluitende training van gisteren nog even terug op het verloren duel bij Den Haag. Zijn keuze om in te zakken en om voor routine te kiezen in de as pakte niet goed uit. "Na vijf nederlagen op rij moet je als trainer wel iets doen om het te doen kantelen. We hebben ervoor gekozen om wat afwachtender en compacter te spelen, zodat we minder snel goals zouden incasseren. Dat pakte niet goed uit."