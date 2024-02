FC Emmen knokt zich naar eerste punt sinds 27 november: 1-1 tegen FC Eindhoven

Besuijen, Bernadou en Burnet in basis

Die laatste begon voortvarend aan het duel op De Oude Meerdijk. De snelle, frivole buitenspeler speelde met elan en vol vertrouwen en ging overduidelijk niet gebukt onder de last van zes nederlagen op rij. Het was dan ook met name via de rechterkant, waar ook Robin Schouten weer eens prima indruk maakte, waar de thuisploeg dreigend werd. Toch bleven echte kansen in de eerste helft uit.