Piotr Parzyszek: 'We zijn zeker kwaliteit kwijtgeraakt, maar die jongens die erachter zitten zijn niet minder'

VOETBAL - Piotr Parzyszek beleefde een knotsgekke minuut, kort na rust, in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. De spits van de Drentse club miste in de 51e minuut een strafschop en schoot amper zestig tellen later toch de 1-1 tegen de touwen.

"Die penalty moet natuurlijk gewoon hangen", aldus de nummer 9 van FC Emmen. "Ik denk dat dit de eerste strafschop in mijn carrière die ik miste. Ik twijfelde tijdens mijn aanloop, waardoor mijn inzet niet alleen te weinig kracht had, maar ook niet goed genoeg naar de hoek ging. Gelukkig volgde wel een corner en schoot ik de mislukte poging van Julius Dirksen alsnog binnen en wel met overtuiging."

'Ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheid'

"Waar zo'n twijfel dan vandaag komt? De huidige situatie, na zes nederlagen op rij en de stand in de wedstrijd (0-1 achter) zullen daar zeker mee te maken hebben. Maar ik loop daar niet voor weg. Aan de andere kant heb ik ook al een tijdje geen strafschop meer genomen. Jari Vlak stond bovenaan het lijstje en de laatste jaren in het buitenland nam ik ze ook niet altijd. Dan ga je er ook minder op oefenen."

'We moeten gewoon opportunistischer spelen'

Op en rondom De Oude Meerdijk ging het de laatste dagen veel over het vertrek van Jari Vlak en al eerder over de transfers van Ahmed El Messaoudi en Rui Mendes. Volgens veel supporters en ook analisten heeft FC Emmen een behoorlijk jasje uitgedaan deze winter. Daar is Parzyszek het niet mee eens. "Natuurlijk hadden die drie enorm veel kwaliteit, maar die jongens die erachter zaten zijn zeker niet minder. Maar zij krijgen nu de kans en het vertrouwen. Daarnaast hebben we met Vicente Besuijen en Chardi Landu twee prima buitenspelers die zorgen voor voorzetten. Daar ben ik persoonlijk natuurlijk heel blij mee. Ja, ons spelletje wordt door de mutaties een stuk opportunistischer, maar dat gaat ons zeker punten opleveren. Ik ben er namelijk van overtuigd dat niet alle clubs hier, zoals Eindhoven, 6-3-1 gaan spelen."