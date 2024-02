FC Emmen-debutant Vicente Besuijen: 'Ik kom uit Amsterdam en heb gewoon schijt'

Man of the match

Hij werd in zijn eerste optreden in De Oude Meerdijk meteen gekozen tot 'man of the match'. Het publiek genoot bij tijd en wijle met volle teugen van de frivole acties van de buitenspeler, die vooral onbevangen speelde. "Ik denk dat de club dat ook nodig is. Enthousiasme, dreiging en de wil om te winnen en dat probeer ik te brengen. Ik heb heel lang niet gespeeld en ik wil de kans die ik hier krijg gewoon met beide handen aangrijpen."

Besuijen tilt als nieuwkomer uiteraard ook niet de loden last van zes nederlagen op rij met zich mee. "Maar zelfs als ik zes keer had verloren dan had ik daar maling aan. Dat is geweest. Je komt hier om te voetballen en te genieten. Ik kom uit Amsterdam, net als de trainer, en wij hebben gewoon schijt."

'Dan gaan we er nog iets moois van maken'

"Dat we vandaag niet winnen heeft deels te maken met die tegengoal. Als je zo'n goal incasseert, na zes nederlagen op rij, dan wordt het gewoon lastig. Daarnaast misten we de scherpte voor de goal en hadden er meer spelers in de box moeten zijn. Maar vanaf nu kunnen we daar wel in groeien. Als we weer de bovenliggende partij zijn, dan kunnen we bijvoorbeeld hoger gaan spelen, doordekken en achterin af en toe 1 op 1 spelen. Dan maak je er drie. Dan krijgt de spits vertrouwen, de buitenspelers ook en dan gaan we er nog iets moois van maken. Ik geloof daar in ieder geval in en zal mijn stinkende best doen."