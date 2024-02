Fred Grim legt uit: 'Hierom kunnen wij geen spelers kopen'

'Onze ambities blijft gewoon overeind'

Voor veel fans en ook volgens diverse analisten van bijvoorbeeld ESPN was dat nogal karig. "FC Emmen gooit de ambities in de ijskast", aldus oud-speler Anco Jansen. Marco Boogers, voormalig prof en oud-directeur van FC Dordrecht, voorziet een aantal magere jaren voor Emmen. "Onzin", aldus Grim. "Onze ambitie is en blijft het halen van de play-offs.

'We kiezen voor stabiliteit'

"Het klopt dat we onze zinnen hadden gezet op nog één of twee andere versterkingen, naast Van Hoeven, maar helaas ging dat niet door. Of we ons huiswerk dan niet goed hebben gedaan? Nee hoor, daar ligt het niet aan", vervolgt Grim. "Mensen moeten ook niet vergeten dat we niet meer de bedragen kunnen uitgeven die voorheen werden betaald hier. En ja, er is wat geld in het laatje gekomen maar dat wil niet zeggen dat we spelers kunnen gaan kopen. We willen een stabiele toekomst genereren en ook volgend seizoen een sterke selectie hebben."