Koploper FC Meppel lijdt opnieuw puntenverlies

VOETBAL - In de 3e klasse D heeft koploper FC Meppel opnieuw puntverlies geleden. Na de nederlaag van vorige week, tegen Ommen, kwam de ploeg van Arjan Bosschaart vandaag op eigen veld niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen laagvlieger SC Elim.

FC Meppel ging vorige week in de eerste wedstrijd na de winterstop verrassend onderuit tegen Ommen. Die nederlaag leek door te werken in de wedstrijd tegen Elim, want in de eerste helft kwam de thuisploeg behoorlijk zwak voor de dag.

Na tien minuten spelen kreeg spits Junior Miguel wel de eerste mogelijkheid op een treffer, maar hij schoot de bal naast. Voor de rest hield Elim, dat met vijf verdedigers speelde, de boel achterin prima dicht.

Bezoekers op voorsprong

Na twintig minuten spelen kregen de bezoekers, die op 4 november voor het laatst een wedstrijd wonnen, de eerste kans van de wedstrijd en direct was het raak. Linksback Robin Bos kwam goed mee naar voren en met een beetje geluk kreeg hij de bal bij Daymen Doldersum. Die schoof de bal vervolgens eenvoudig binnen: 0-1.

Eerder dit seizoen won FC Meppel met ruime cijfers van Elim, toen werd het maar liefst 0-7. Maar in Meppel waren de verhoudingen heel anders. De thuisclub kreeg amper kansen in de eerste helft en mocht van geluk spreken dat Elim de score niet verdubbelde. Peter Kroezen dacht tien minuten voor rust de 0-2 te maken, maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Na rust kwam FC Meppel, dat het opnieuw moest doen zonder de geblesseerde Camiel Fidom, iets beter voor de dag. Junior Miguel kreeg al vroeg in de tweede helft een kans, maar schoot de bal te slap in. Ook een poging van Hugo Bisschop ging er niet in.

Thuisclub toch op gelijke hoogte

Twintig minuten na rust kwam de thuisclub toch op gelijke hoogte. Mick van Laere maakte er 1-1 van, maar de assistent-scheidsrechter stak de vlag omhoog. Scheidsrechter Remco Paulusma moest lang nadenken, ging in overleg met z'n assistent, maar keurde het doelpunt uiteindelijk goed.

Beide ploegen kregen nog wat kleine mogelijkheden op een treffer. De grootste kans was voor Jason Gelmers van FC Meppel, maar zijn vrije trap werd keurig gepakt door doelman Gerben Lunenborg.

Winnende treffer afgekeurd

Vlak voor tijd leek FC Meppel er toch met de overwinning vandoor te gaan. De voorzet vanaf de linkerkant werd binnengetikt door Mick van Laere, maar weer ging de vlag omhoog voor buitenspel. Opnieuw had de scheidsrechter lang nodig om een beslissing te nemen, maar hij keurde het doelpunt ditmaal af. Zo bleef het bij 1-1.

Volgens Van Laere van FC Meppel was het absoluut geen buitenspel. "Ik bleef keurig achter de bal, dat kan nooit buitenspel zijn. Maar de scheidsrechter ziet het blijkbaar anders. Eerder keurde hij aan de andere kant ook een goal af wegens buitenspel, daar hadden we misschien een beetje geluk. Toch voel je je wel een klein beetje bestolen."

FC Meppel moet koppositie nu delen

Ondanks het puntverlies behoudt FC Meppel de koppositie, met 26 punten uit 12 duels. Maar omdat Be Quick'28 zaterdagmiddag wel won, staat de ploeg uit Zwolle nu gedeeld bovenaan met ook 26 punten. SC Elim blijft in de gevarenzone. Met 10 punten uit 12 wedstrijden staat de ploeg van Erwin Sikkes op plaats 10. De nummers 12 en 13 degraderen rechtstreeks.