Tibor Del Grosso pakt met overmacht wereldtitel veldrijden bij beloften

VELDRIJDEN - Tibor Del Grosso (20) uit Eelde is vanmiddag wereldkampioen bij de beloften geworden. In het Tsjechische Tabor kwam hij met een overtuigende voorsprong van bijna een halve minuut over de streep. Vorig jaar won hij nog zilver bij het WK in Hoogerheide.

"Het was alles waar ik altijd al al van gedroomd heb. En het is extra leuk om dat in zo'n mooi land te doen", laat hij na afloop weten.

Ondanks dat het makkelijk oogde was het voor de 20-jarige Drent toch een pittige opgave. "De omstandigheden waren zwaar dus ik heb wel degelijk geleden."

De Belg Emiel Verstrynge (22) pakte vanmiddag het zilver. Het brons was voor zijn landgenoot Jente Michels (20).

Wedstrijdverloop

Na een snelle start van Del Grosso en onze landgenoot Dannie van Lierop was er een grote valpartij in het peloton. Del Grosso ondervond daar geen hinder van. Daarna ontstond in de eerste ronde al een kopgroep van vier mannen. Daarbij twee Belgen: Emiel Vertsrynge en Jente Michels en ook de Fransman Leo Bisiaux maakte daar deel van uit.

De Fransman moest er als eerste af en in de tweede omloop reed Del Grosso ook rustig bij z'n Belgische concurrenten weg. Na twee rondes had hij een voorsprong van zes seconden op Verstrynge die inmiddels ook solo reed. Een ronde later waren dat er al dertien.

In de vierde omloop kwamen de Belgen Verstrynge en Michels weer bij elkaar maar was Del Grosso al definitief gevlogen.

Geschiedenis