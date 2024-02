Hoofdtrainer Hemmes drie jaar langer bij Hurry-Up

HANDBAL - Sven Hemmes (34) blijft tot en met 2027 de trainer/coach van Hurry-Up. De Zwartemeerse club houdt veel vertrouwen in de Amsterdammer.

Het aflopende contract van Hemmes is met liefst drie seizoenen verlengd. Afgelopen zomer volgde de oud-doelman Joop Fiege bij de BENE-Leagueclub op.

"Uiteraard is drie jaar een lange periode, maar we willen graag deze lijn met Sven doorzetten en uitbreiden", aldus algemeen manager van Hurry-Up Manuel Kremer. "De lange termijn is vanaf het begin van zijn aanstelling de bedoeling geweest."

Wanneer is het oogsttijd?

Ook Hemmes is tevreden met zijn nieuwe contract: "Ik werk met jonge gasten en je wilt met hen iets opbouwen. Dat heeft tijd nodig. Ik vind het mooi dat de club veel vertrouwen in de groep en mijn plan heeft."

Onder Hemmes startte Hurry-Up verrassend goed in de BENE-League. Inmiddels zijn de oranje-zwarten afgezakt naar het rechterrijtje. "We presteren nog altijd boven mijn verwachting", reageert Hemmes. "Jonge spelers maken fouten en dat kost punten. Wanneer het tijd is om te oogsten? Tijdens mijn laatste contractjaar willen we een prijs pakken."

Bevo en Tachos

Kremer besluit: "Naast het krachtprogramma worden de zaaltrainingen opgeschroefd naar zes keer per week en we willen onze regionale talenten de juiste faciliteiten bieden om mooie stappen in hun carrière te kunnen maken."