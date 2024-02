Achilles 1894 met minimale score langs Hoogeveen

Door de overwinning nemen de Assenaren afstand van Hoogeveen en bedraagt de voorsprong nu vier punten. Achilles staat nu negende in de 2e klasse J met 18 punten uit 13 duels. Hoogeveen moet nog naar onderen kijken en staat elfde, met 14 uit 14.

Goed uit de startblokken

In een eerste helft, waar beide ploegen aan elkaar gewaagd waren kreeg de thuisclub de betere kansen, maar Jamai Kriekjes, Dylano Wolters en Adam Hormat Allah misten goede kansen.

Na een 0-0 ruststand was ook het begin van de tweede helft in evenwicht. Beide ploegen kregen een paar kansjes, maar veel kansen kreeg het publiek niet te zien.

Strafschop overnieuw

Tot de 67e mninuut, toen scheidsrechter Schepers een handsbal van Hoogeveen speler Nick Kroezen in zijn eigen zestien constateerde en resoluut voor een strafschop floot. Michael Boersma zag zijn poging gestopt worden door Slot, maar Schepers had gezien dat Slot te vroeg van de lijn kwam. Ondanks grote protesten van Hoogeveen, mocht Boersma nog een keer aanleggen en dit keer was Slot wel kansloos (0-1).