HZVV houdt met zege op PKC'83 de druk erop bij koploper Oranje Nassau

Onnodig spannend

Op het eindresultaat viel niets af te dingen, maar wel over de wijze waarop deze tot stand kwam vertelde trainer Bram Freie na afloop. HZVV creëerde voor rust een groot aantal kansen, maar scoorde slechts eenmaal dankzij een treffer van linksback Gabriel Fernando. Fernando nam na een uur spelen ook de tweede treffer voor zijn rekening, voordat Joran Popovic ver in blessuretijd de eindstand bepaalde. Daarmee bleef het onnodig lang spannend in Groningen.

''We hebben verdiend gewonnen, maar hadden het voor rust al moeten afmaken. PKC'83 bleef onnodig lang in de wedstrijd en was nog een paar keer dichtbij de 2-1. Als die was gevallen had het ook zomaar anders kunnen lopen, maar dat gebeurde gelukkig niet. Het was overigens een hele sportieve wedstrijd, want er is geen kaart gevallen'', vertelde Freie.