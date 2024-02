Alcides hard onderuit bij Flevo Boys

VOETBAL - Alcides stond in de 1e Klasse I wederom voor een zware krachtmeting op bezoek bij Flevo Boys. De ploeg van trainer Bülent Akar verloor het uitduel met 4-1 en is daarmee hekkensluiter in 1I.

In de eerste helft nam Flevo Boys al een comfortabele 2-0 voorsprong. Na de onderbreking probeerden de gasten de achterstand te verkleinen, maar het plan bleef zonder resultaat. Nadat de thuisploeg verder uitliep scoorde Tristan Veelo nog wel de 3-1 vanaf elf meter, maar dat bracht de spanning niet meer terug in Emmeloord vertelde Akar.

''We hebben de wedstrijd voor rust min of meer al uit handen gegeven. We begonnen best goed, maar toen zij na rust de 3-0 maakten knakte er iets bij ons. We komen kwaliteit tekort op dit niveau en moeten nog hard aan de slag om dit seizoen tot een goed einde te brengen.''