Gijs Jasper weer goudhaantje voor ijzersterk ACV tegen Jong Almere City FC

VOETBAL - Een week geleden in Lisse deed hij het dertien minuten voor tijd waarna het nog billenknijpen werd voor ACV, vanmiddag in het thuisduel van ACV tegen Jong Almere City FC scoorde Gijs Jasper in de voorlaatste minuut van de officiële speeltijd. Daardoor werd de kans op de gelijkmaker al eigenlijk tot nul gereduceerd. En dat bleek, want ondanks een paar minuten blessuretijd hield de thuisclub stand: 1-0.

Voor de tweede week op rijd werd Gijs Jasper dus de man of the match en dat na zijn eerste volledige wedstrijd in maanden (vanwege een hakblessure). "Ik moet zeggen dat ik er vlak voor tijd wel helemaal doorzat, maar gelukkig kon ik nog één keer volle bak mee in de aanval en kreeg ik de bal heerlijk mee van Giovanni Zwikstra. Welke goal lekkerder voelt? Daarin zit geen verschil, al wist ik na deze treffer wel dat de zege ons eigenlijk niet meer kon ontglippen."

ACV blijft 5e

Door de overwinning blijft ACV 5e in de Betnation Divisie, met nu 35 punten uit 20 duels. Koploper Spakenburg, dat met met 1-3 won van AFC, heeft 52 uit 20 en wordt gevolgd door Quick Boys met 40 uit 21 en Katwijk, dat 4e staat, heeft 37 uit 19.

ACV deelt de uitstekende 5e plaats met de grote concurrent van vorig seizoen in de Derde Divisie, GVVV. Beide ploegen hebben 5 punten meer dan de nummer 7: AFC

Zonder Banani, met Boyer en dus Gijs Jasper

Ruud Jalving startte tegen Jong Almere City FC, waar eerder dit seizoen nog kansloos van werd verloren, met Rick Boyer als linksback. Hij verving de geblesseerde Karim Banani. Op het middenveld gaf de oefenmeester de voorkeur dus aan de enige doelpuntenmaker van vorige week. Dat ging ten koste van Pascal Huser.

De beginfase was nog voor de bezoekers, al bleef ACV vrij moeiteloos op de been ondanks een paar gevaarlijke vrije ballen. De grootste kansen waren echter voor de thuisclub, maar Boy Spijkerman en Justin Mulder lieten twee dotten van kansen liggen. Met name de kans die Spijkerman kreeg was na een geweldige aanval van de Assenaren.

ACV in de kracht

Geweldige aanvallen zag het publiek na rust nog veel meer. De thuisclub draaide de duimschroeven steeds steviger aan, met middenvelder Bas Aalderink als ijzersterke schakel tussen verdediging en aanval. De Assenaren kwamen steeds meer in hun geliefde spelletje te spelen, met de slim lopende Gioavanni Zwikstra in de punt van de aanval, de bijsluitende middenvelders en de backs die vooral met lef spelen. Het enige probleem was dat Jong Almere City FC elke dreigende situatie op het laatste moment onschadelijk wist te maken. Invaller Freddy Quispel leek het gaatje dan eindelijk gevonden te hebben, maar zijn inzet - zo'n tien minuten voor tijd - belandde op de paal.

ACV bleef geduldig, hield het vertrouwen en dat werd beloond. Op aangeven Zwiksta schoot Gijs Jasper ACV dus naar 1-0.

HHC thuis