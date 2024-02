DZOH boekt regelmatige overwinning tegen GRC Groningen

VOETBAL - DZOH kreeg in de 1e Klasse J bezoek van laagvlieger GRC Groningen en blijft dankzij een 3-1 overwinning in het spoor van koploper HZVV.

Al na een dik kwartier stond DZOH op een 2-0 voorsprong dankzij treffers van Rayan Brouwer en Joel Zweerink. Pas in de slotfase tekende wederom Brouwer voor de eindstand en daardoor bleef het onnodig lang spannend in Emmen vertelde Meppelink.

''We hebben verdiend gewonnen, maar we hadden het onszelf een stuk makkelijker kunnen maken. Nadat zij op 2-1 kwamen werden ons ook nog twee zuivere strafschoppen onthouden, maar gelukkig kwam daarmee de overwinning voor ons niet in gevaar.''