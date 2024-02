WKE’16 laat punt glippen bij Velocitas 1897

VOETBAL - WKE'16 nam het in de 1e Klasse J op tegen middenmoter Velocitas 1897. De ploeg van trainer Harm Hendriks leed een onnodige 2-1 nederlaag.

De eerste helft leek zonder doelpunten te eindigen, maar toch nam Velocitas 1897 vlak voor rust de leiding en daarmee moest WKE'16 in de tweede helft direct op zoek naar de gelijkmaker. Kansen daarvoor kregen de gasten wel degelijk, maar pas in de slotfase tekende Djairo Fik voor de gelijkmaker en daarmee leek WKE'16 onderweg naar een punt, maar Velocitas 1897 ontsnapte uiteindelijk toch met de volle winst. Dat was niet helemaal terecht vertelde trainer Harm Hendriks.