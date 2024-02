Harde wind grote spelbreker voor SVBO in Winsum

VOETBAL - SVBO speelde in de 1e Klasse J een uitduel tegen Winsum. Waar de eerste ontmoeting eerder dit seizoen met 1-0 werd verloren, eindigde de return wederom in een nederlaag: 3-0.

Waar beide ploegen in de eerste helft redelijk aan elkaar gewaagd waren en er een 0-0 ruststand op het scorebord stond, kantelde het duel in de tweede helft in het voordeel van de thuisploeg die halverwege de tweede helft dankzij de harde wind riant met 3-0 op voorsprong stond.

Wat SVBO ook probeerde, doelpunten om de achterstand te verkleinen vielen er niet en daarmee was de einduitslag terecht vertelde trainer Peter Timmer. ''Wij hadden in de eerste helft de wind vol mee, maar haalden daar geen voordeel uit. Dat deed Winsum wel in de tweede helft en daarmee komt de overwinning terecht toe aan Winsum. Wij schoten wel op de goal, maar kenden helaas geen geluk in de rebound en dat deed de thuisploeg een stuk effectiever.''