Ondermaats Sudosa Desto onderuit bij Dynamo 2

Ondanks de nederlaag blijft Sudosa Desto koploper in de Topdivisie en kon het verder uitlopen, maar zover kwam het niet. Dat was terecht blikte teammanager Jaap Westra terug.

''Zij speelden volle bak en dat deden wij niet. Wij waren ondermaats als je kijkt naar wat we kunnen en liepen daardoor steeds achter de feiten aan. Pim Boer viel net als vorige week wel weer uitstekend in met goede keuzes, maar we zijn niet in de buurt van de overwinning geweest. Het was gewoon niet effectief genoeg van onze kant.''



De setstanden waren als volgt: 25-22, 23-25, 22-25 en 25-20. Door de nederlaag staat Sudosa Desto nog steeds op de eerste plek met vier punten voorsprong op Orion. Volgende week speelt Sudosa Desto thuis tegen Vives.