Ambities DOS'46 kunnen in ijskast na nederlaag bij laagvlieger

''Ik miste het broodnodige gif en dit zorgde ervoor dat we de hele wedstrijd achter hebben gestaan. Bij rust stond het 15-13 en daarna werd het gat weer iets groter. Op het laatst kwamen we nog wel iets terug, maar op de overwinning van HKC valt niets af te dingen. We maken een beetje een vreemd seizoen door, want we pakken punten tegen de betere tegenstanders en laten ze liggen tegen ploegen die onder ons staan. Daardoor bevinden we ons momenteel een beetje in een niemandsland.''