Hurry-Up verslaat concurrent in rechterrijtje, entree Skwarczynski

HANDBAL - De eerste wedstrijd van 2024 is door Hurry-Up gewonnen. Tegen concurrent in het rechterrijtje van de BENE-League Bevo werd het vanavond 34-31 voor de Zwartemeerders.

De eerste 25 minuten waren nog voor de gasten uit Noord-Limburg. Pas na 4-7 en 11-13 kwam Hurry-Up via Michael Wennink voor: 15-14. In de tweede helft maakte de thuisploeg, waar hoofdtrainer Sven Hemmes vanmiddag zijn contract tot en met 2027 heeft verlengd, pas na 25-25 het verschil. Brent Riksten, Goncalo Gracio en opnieuw Wennink tilden de score naar 28-25.

Met Bevo op bezoek maakte Marek Skwarczynski zijn entree in het oranje-zwart. De pas 17-jarige jeugdinternational speelde voor de jaarwisseling namens samenwerkingspanter E&O in de eredivisie en is voor Hemmes een extra optie op de rechteropbouwpositie.



Na 31-29 maakte de Hongaar in Drentse dienst Daniel Tako aan alle onzekerheden een eind door twee strafworpen achter EK-ganger Arjan Versteijnen te schieten. Door de thuisoverwinning komt Hurry-Up op één punt per wedstrijd: zeventien uit zeventien.



Aanstaande dinsdagavond speelt de middenmoter uit de BENE-League weer thuis. Hurry-Up moet bij de laatste zestien van de beker langs eredivisionist Tachos om de kwartfinale te bereiken.