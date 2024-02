E&O/Hurry Up houdt punten in eigen huis tegen Hellas

HANDBAL - E&O/Hurry Up nam het in de Eredivisie voor eigen publiek op tegen Hellas en hield de punten in eigen huis: 28-25.

Een terechte overwinning voor de formatie van trainer Martin de Hoop in een rommelige wedstrijd waarin veel overtredingen werden gemaakt. Dit zorgde ervoor dat E&O/Hurry Up moeite had om in het vertrouwde spel te komen blikte De Hoop terug.

''Wij kwamen maar moeizaam aan ons eigen spel toe, want zij maakten veel gebruik van een dubbele mandekking en dit maakte goed handbal erg lastig. Ik vind wel dat wij de bovenliggende partij waren en de overwinning is feitelijk geen moment in gevaar geweest, want we zaten voortdurend aan de goede kant van de score.''