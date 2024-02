In Apeldoorn plaatst Sudosa-Desto zich voor A-poule: 'Halve droom is uitgekomen'

VOLLEYBAL - Het moest uit de tenen komen, maar Sudosa-Desto heeft zich vanavond geplaatst voor de A-poule. In Apeldoorn werd het tegen Dynamo 1-3 voor de zenuwachtige en uiteindelijk dolblije Assenaren.

Na 20-25 in de eerste set, deelde de Gelderse thuisploeg een dreun uit aan de gasten uit de Drentse hoofdstad. Na 9-2 en 14-6 eindigde set twee in liefst 25-11 voor Dynamo.

"De spanning zat er vanavond flink op. We hebben de afgelopen tijd veel goede wedstrijden laten zien, maar dit was er niet eentje", aldus trainer/coach van Sudosa-Desto Mark Afman. Hij zag dat het kwartje in de derde set de kant van zijn groen-witten op viel: 23-25.

Na 20-17

Set vier was het meest spannend. Bij 20-17 leek de partij uit te lopen op een vijfsetter en daarmee rekenwerk voor Sudosa-Desto, want vooraf wist de ploeg uit Assen dat bij 0-3 of 1-3 de top-4 en daarmee plaatsing voor de gewilde A-poule zeker was.