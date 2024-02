Koploper Noordscheschut onderuit tegen Drenthina: 'Geklopt met ons eigen wapen'

VOETBAL - Na de knappe zege van vorige week bij concurrent Gorecht verloor koploper Noordscheschut op eigen veld van Drenthina. De formatie uit Emmen had aan één treffer genoeg. Roland Koops werd de matchwinner.

Ondanks de nederlaag blijft Noordscheschut koploper in de 2e klasse J, met 30 punten uit 14 duels. Gorecht en Grijpskerk, die gisteren in hun onderlinge duel met 1-1 gelijkspeelden, volgen op 5 punten.

'Typisch deze klasse'

Noordscheschut-trainer Berry Zandink baalde uiteraard van de nederlaag, die volgens hem ook onnodig was. "Maar het is niet gek in deze klasse, waarin er eigenlijk geen enkel team bovenuit stijgt. De beginfase ging nog gelijk op, maar na een kwartier spelen kregen we vier grote kansen om de score te openen. Dit lieten we na. Op slag van rust kwamen we zelf goed weg toen zij wel reageerden op een diepe bal die door de tegenwind op de achterlijn bleef liggen. Gelukkig kon Tom Kamping op de doellijn redden."

"Na de pauze werd het aan onze kant steeds minder. We werden gedwongen het spel te maken en daar hadden we moeite mee. Zij speelden veel de lange bal op Koops en dwongen ook niet veel af. Uiteindelijk werden we geklopt met ons eigen wapen. Uit een vrije bal werden we tot twee keer toe geklopt in de lucht." Koops kopte binnen en werd, ondanks een poging tot een slotoffensief van de thuisclub, de matchwinner. "We waren veel te onrustig om iets te creëren", vond Zandink. "Ook verdediger Kevin van Dalen, die naar voren werd gedirigeerd in de slotfase, kon niets meer aan de stand veranderen."

'We laten een mooie kans liggen'

"De averij die we oplopen valt gelukkig mee, want de nummers 2, 3 en 4 wonnen ook niet. Aan de andere kant hadden we ook een hele mooie slag kunnen slaan, maar dat kunnen we onszelf alleen verwijten", besluit Zandink

Drenthina in de lift