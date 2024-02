Bekijk hier: de elfde zege van ACV en de reacties na afloop

Ruud Jalving: 'Ik heb niet gewisseld omdat iemand slecht speelde'

"We hadden iets recht te zetten na die kansloze nederlaag in Almere, toen we met name in de eerste helft niets klaarspeelden. Bovendien konden zij vandaag op gelijke hoogte komen met ons. Nu is het gat zes punten. De zege was ook terecht. Ik vond ons met name in de tweede helft goed spelen. We bleven geduldig en uiteindelijk werden we beloond.